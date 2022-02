Qué días de margen tengo para pasar la ITV si me ha caducado el plazo

La Ley de Tráfico establece en su normativa que el hecho de que un vehículo circule sin cumplir con todas las condiciones técnicas requeridas, es sinónimo de una infracción grave . Por lo que pasar la ITV no es una excepción , ya que si has superado el plazo de vigencia y continúas circulando, podrías estar en problemas.

Puede suceder que, por un descuido, se te olvide la fecha que tienes que pasar la inspección de tu vehículo, pero no te confíes, que si te paran no te perdonarán ni un día de margen. Dejar caducar la ITV y no pasarla a su debido tiempo puede significar una infracción de tráfico que te puede costar una multa considerable.