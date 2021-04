Interceptan en Gibraltar a un conductor que circulaba mientras daba el biberón a su hija

Tal cual. Y no contento con eso, cuando los agentes le reprocharon el poner en peligro a su hija, y a otros conductores, aún tuvo tiempo para empeorar los sucedido. "Seguramente tienen algo mejor que hacer", les espetó a los asombrados policías. El conductor ha sido denunciado por conducción peligrosa. La policía de Gibraltar informa de lo sucedido con un: "You literally could not make this up".