La DGT replantea la operación del verano ante el aumento de muertos tras el fin de las restricciones

104 motoristas muertos en lo que llevamos de año

Más controles, más policías y más campañas

"Relajación en las normas de circulación"

Por otro lado, se está notando una relajación en las normas de seguridad. El 36 % de los fallecido durante la pandemia no llevaba cinturón de seguridad, es el doble que el 2019, donde no lo llevaba un 19%. Es un dato muy relevante. "Voy un momento a la compra, voy a ver mi familiar, es aquí al lado. Y no me pongo el cinturón. Es algo que ya teníamos interiorizado, lo hacíamos sin pensar, pero ahora nos hemos relajado". Son datos de un estudio 'Covid-19 y seguridad vial. Influencia de la pandemia en la movilidad y la accidentalidad del futuro', realizado por la Fundación Línea Directa en colaboración con el Instituto de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial (Intras) de la Universidad de Valencia.