La DGT recupera un anuncio de 1973 para concienciar del uso del cinturón: "Parece cosa del pasado"

Una campaña de 1973 #PareceCosaDelPasado ... pero no lo es ▶️ 50 años después, sigue siendo tristemente necesaria: 1 de cada 4 personas fallecidas en accidentes de tráfico no usaba el cinturón en el momento del siniestro Nueva campaña de la @DGTes 👇 pic.twitter.com/4B9M9zb40C

La DGT ha decidido recuperar para la campaña un anuncio que se emitió en televisión en el año 1973 y cuyo lema era: "Por su seguridad use el cinturón de seguridad". La nueva pieza audiovisual recuerda que no ponerse el cinturón parece "cosa del pasado, pero no lo es", ya que uno de cada cuatro muertos en carretera no lo llevaba puesto, según los datos de la DGT.