Las diez novedades que llegan con la Ley de Tráfico que entrará en vigor en marzo

Según Pere Navarro, director general de Tráfico, “es una obligación que tenemos como Administración de explicar a los ciudadanos los cambios que se han producido en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Es oportuno y necesario que conozcan las modificaciones porque si se conocen y se explican, la mayoría de los ciudadanos las interiorizarán y las cumplirán, porque no hay que olvidar que en movilidad el comportamiento personal que adoptamos cuando nos desplazamos suele tener consecuencias directas para uno mismo y para el resto de los usuarios que comparten la vía”.

A partir del 21 de marzo si se conduce sujetando con la mano dispositivos de telefonía móvil se puede perder seis puntos en lugar de tres. La multa se mantiene en 200 euros, dado que no deja de ser una infracción grave. Las distracciones son desde 2016 la principal causa de los accidentes de tráfico en España.

También aumenta a cuatro puntos la sanción por no hacer uso del cinturón de seguridad, del casco o del sistema de retención infantil correspondiente, todo ello sin aumento de la sanción económica que se mantiene en 200 euros.

Este mismo miércoles Navarro recalcaba que la nueva Ley no incrementa las sanciones a los infractores. "No se han aumentado las cuantías económicas de las sanciones de tráfico, hubo un debate y nos pareció que no estaban estos tiempos para aumentar las sanciones de tráfico", ha señalado Navarro, en respuesta a las críticas hacia la DGT por su "afán recaudatorio".