Ecologistas piden a la DGT eliminar la etiqueta ECO y que el resto refleje la emisión real de CO2

Las etiquetas medioambientales actuales solo valoran la tecnología del motor del coche (si es eléctrico, híbrido…) y no las emisiones contaminantes de cada modelo concreto, ni su uso real. Por estos motivos, hay vehículos que a pesar de no contar con el distintivo ECO o Cero Emisiones, contaminan menos que otros que sí disfrutan de estas etiquetas.

"Lo mejor sería no coger los coches, partiendo de esta base, creemos que hay que cambiar el sistema de etiquetado medioambiental actual porque hay ciertas incoherencias. Por eso, lo primero que queremos es que se introduzca el criterio del CO2, es decir, que los contaminantes por dióxido de carbono (CO2) se incluyan en la valoración de estas etiquetas. Además, proponemos reservar la etiqueta CERO a los vehículos sin emisiones y eliminar la confusa etiqueta ECO que actualmente beneficia al gas y a los SUV híbridos". Estas son algunas de las demandas presentadas por las organizaciones ecologistas ECODES, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Transport & Environment.

Han presentado la propuesta a la DGT

Estas asociaciones ecologistas han propuesto sus cambios a la DGT y según ellos se han encontrado con una negativa ante la posibilidad de incluir la contaminación por CO2 en las etiquetas. "La DGT no quiere entender que el sistema de etiquetado es una herramienta clave para bajar las emisiones de CO2. El sistema actual es deficiente e ineficiente y hay que plantearse un cambio. el momento es ahora", explica Carlos Bravo, de Transport & Environment. "Nos preocupa que el sistema de etiquetado se haga respondiendo a los intereses de la industria automovilística en vez de criterios medioambientales".

El organismo tiene de plazo hasta el 1 de julio de 2021 para modificar la clasificación de los vehículos en función de su eficiencia energética. Pero los cambios no van a tener efecto retroactivo y, además, se van a limitar a "pequeños ajustes o mejoras" consensuadas entre los ministerios, el sector de la automoción y con los ayuntamientos, que al final son los que aplican las restricciones de acceso a las ciudades en función del distintivo y el impacto medioambiental de cada vehículo.

Diferencias entre el etiquetado actual y la nueva propuesta

Para Nuria Blázquez, las etiquetas "son herramientas útiles, sobre todo, para las ciudades que quieran poner zonas de bajas emisiones". No obstante, ha alertado de que "tal como están diseñadas, no sirven para lo que tendrían que servir" y ha puesto como ejemplo que "vehículos muy contaminantes pueden obtener una clasificación muy buena como es la clasificación C, que ahora mismo sería de las mejores que tienen las etiquetas".