La lección de un enfermero que compró lotería a un motorista tras un accidente: "A ver sigues con suerte"

Fue el propio joven el que llamó a Emergencias y Paco, el que lo atendió en la ambulancia. “Me dijo que estaba bien y que, de momento, no le dolía nada”, nos explica el enfermero. Aún así, para descartar lesiones internas lo trasladaron al hospital. En esos 20 ó 30 minutos de trayecto en ambulancia, Rafa tuvo un pequeño ataque de ansiedad. “Estaba en shock, solo pensaba en la moto”, cuenta a NIUS el joven. Su mayor dolor era el coste del arreglo , a pesar del milagro de haberse salvado. “No paraba de decir que qué mala suerte , que no tenía dinero. Hasta se le saltaban las lágrimas ”, recuerda el sanitario.

Fiel a su promesa, días después el enfermero le mandaba al motero un Whatsapp con la foto de los dos boletos que podrían hacerle millonario. "Le dije que había incluido, además, como número la fecha del accidente", nos explica. El conductor, agradecido con el detalle, quiso compartir su historia en redes sociales. “Ojalá más personas como él. Es un gran profesional, me tranquilizó mucho y me ayudó”, nos dice. Paco y Rafa, el enfermero y el motero, aun no saben si han ganado el sorteo, pero lo que está claro es que, ese día, a uno de ellos ya le tocó la lotería, la de la vida. “Ahora, pasado el momento, he sido consciente de la gravedad de lo que me podía haber pasado”, reconoce. Si le toca el premio, podrá comprarse una moto nueva. Si no, le queda seguir disfrutando de estar vivo.