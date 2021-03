Los errores que cometemos al conducir con mal tiempo y no sabíamos

Las previsiones metereológicas apuntan a que puede nevar en marzo y los expertos nos recomiendan estar preparados, sobre todo si vamos a conducir. Pero no todo el mundo sabe cómo hacerlo, de hecho un estudio demuestra que al conducir con climatología adversa cometemos muchos errores, como creer erróneamente que se puede frenar con nieve o que es seguro seguir las marcas dejadas por el vehículo anterior a nosotros.

Entre otros aspectos, ocho de cada diez conductores desconoce la obligatoriedad de encender las luces del vehículo mientras se circula cuando está nevando y un 44 % no lleva equipamiento de emergencia en situaciones climatológicas adversas y con riesgo de quedarse aislado en la carretera.

Importante no frenar en la medida de lo posible para no patinar, aunque según el barómetro el 63,8 % de los encuestados no lo tiene claro y opina que hay que frenar suavemente cuando pisamos una placa de hielo con el vehículo cuando es lo último que hay que hacer.