"El examen de conducir está obsoleto": expertos piden más casos prácticos y evaluaciones periódicas

Pero Montoro da un paso más y, asegura que "la formación teórico-practica debe ser obligatoria y presencial". Para obtener un permiso de circulación, el sistema español es uno de los más anticuados de Europa . "Todos los países han cambiado el sistema en los últimos cinco-ocho años, mientras que en España hace muchos años que no ha habido cambios. De todos ellos el más importante y necesario de introducir es la obligatoriedad de la formación teórica y práctica (como se hace en la mayor parte de los países) y la presencialidad para algunos temas relacionados con los comportamientos y actitudes de los futuros conductores", explica el catedrático de Seguridad Vial.

¿Cómo te puedes sacar el carnet ahora en España?

¿Qué falla en estos momentos?

"En la seguridad vial actual hay un grave problema que es necesario abordar. Según todas las investigaciones entre el 77 % de los accidentes viales son por errores humanos. Tenemos pues que actuar sobre el factor humano, formando mejor a los conductores. ¿Y cómo está la situación? Muy descompensada. Tenemos coches con impresionantes tecnologías, brutales desarrollos de infraestructuras viarias y sofisticados radares laser y doppler. Frente a esto, no hay una formación de conductores ni teórica y práctica obligatoria y reglada en España a diferencia de Europa", apunta Montoro.

"Es raro, el conductor que no sabe realizar la maniobra de adelantamiento, pero en cambio, sí vemos que lo que falla es la percepción del riesgo y la toma de decisión correcta a la hora de iniciar ese adelantamiento. En esto hay que trabajar”, afirma Montoro. De igual modo, "es inaceptable que en una f ormación práctica en la autoescuela no se recorra ningún kilómetro por vía secundaria cuando el 75% de los fallecidos en un accidente tiene lugar en este tipo de vías. Hay que practicar la conducción por diferentes escenarios, también de noche”, añade.

Los factores que causan los accidentes son los de siempre, móvil, alcohol, cinturón y velocidad. “Parece mentira, pero, aunque lo sepan siguen cometiendo estos errores y perdemos vidas”, explica. Además, el 77 % de los accidentes y las muertes ocurren en carreteras secundarias. Por eso para el examen práctico exigen un mínimo de horas obligatorias acreditadas para circular por carreteras convencionales y conducción nocturna. Esto, aunque no salga en el examen debería ser obligatorio, porque luego es a lo que se van a enfrentar todos los alumnos”, dice.

¿Qué es primordial cambiar a medio plazo?

Para esta formación en prevención la DGT está trabajando para introducir en los test, vídeos con situaciones reales para que el aspirante pueda enfrentarse a esa situación y ver que riesgo percibe. Son los llamados Test de percepción del riesgo. "No se trata solo de memorizar las señales sino de poner casos prácticos con los que los futuros conductores se puedan encontrar. Para detectar el peligro real en carretera.", dice la DGT.

Además se quiere llegar a determinados conductores como los riders, motos o los vehículos de reparto. También se está valorando hacer cursos específicos para el vehículo concreto que usan a diario porque al final son los más vulnerables. Aunque, aseguran desde la DGT que, de momento no hay nada a corto plazo que se vaya a modificar a la hora de sacarse el carnet de conducir. "Es imprescindible que para estos colectivos haya un numero de clases obligatorias, para que sepan usar estos vehículos. Y por supuesto la obligatoriedad del casco, eso está fuera de toda duda", dicen desde Aesleme.

La educación y formación vial debería ser obligatoria en todo el ciclo de la vida

"Nadie debería presentarse a un examen hasta que el profesor no asegure que el alumno está preparado”, insiste Mar Cogollos. Desde Aesleme proponen que una vez obtenido el permiso de conducir se obligue al alumno a realizar ciertas horas de formación enfocadas a la percepción del riesgo y a las actitudes al volante o a los mandos, "unas horas que no tendrían por que ser evaluables, podría ser suficiente que el profesor certificara su aprovechamiento, y que podrían realizarse de manera presencial o a distancia, a decisión del alumno. Pensemos que estamos hablando de vidas. Con un curso de ocho horas obligatorio después del teórico, podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Hay que contar con víctimas, psicólogos, no para que sepan cómo adelantar sino cuándo adelantar", explica su directora.