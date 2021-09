A la generación Z no le gusta el coche: la mitad no se saca el carnet de conducir

Clara tiene 28 años y nunca ha tenido coche. Se sacó el carnet de conducir porque "mi padre era muy pesado y decía, tienes que tener carnet, luego si no quieres no tengas coches pero aprende a conducir. No lo he necesitado en mi vida. Por suerte. Voy en transporte publico a trabajar y si llego tarde, que reconozco que pasa a veces, cojo un coche de esos pequeños de alquiler, de puerta a puerta. Si me voy de vacaciones o voy con una amiga o entre varios alquilamos". Lo tiene claro, es caro y contamina. Vanessa, de 17 años, no tiene edad de sacarse el carnet pero ni se lo plantea. "Le he dicho a mi madre: 'dame el dinero del carnet y me voy de viaje'. No tengo intención de sacármelo. Voy en metro, en bici o andando. Pero yo soy deportista, y mis amigos que no lo son van en patinete eléctrico. El coche está pasado de moda", dice.