María Teresa recibe una multa "surrealista" por conducir a 298 km/h en Barcelona: "Solo Fernando Alonso podría hacerlo"

Iba a trabajar en pleno confinamiento y a pesar de sus 73 años: "Soy farmacéutica, mis clientes me necesitaban"

Ha debido pagar los 600 euros de multa y afrontar la pérdida de seis puntos porque el Ayuntamiento ha denegado sus recursos

"Llevo un año nerviosa, hasta hace poco no he conseguido hablar de ello sin ponerme a llorar", lamenta esta barcelonesa

María Teresa Bonet tiene 73 años y fue 'cazada' circulando a 298 km/h en la Ronda de Dalt de Barcelona. Así lo sostiene el Ayuntamiento de la capital catalana después de que un radar de tramo interpretara que su vehículo circuló a tal velocidad de media en una vía cuyo límite es de 60 km/h, ante la perplejidad de esta catalana: "Solo Fernando Alonso podría hacerlo, yo tengo aprecio por mi vida".

"No me hubiese imaginado nunca que me pudiera pasar algo así", explica María Teresa. Insiste en que es un error "flagrante" y que su Audi Q2 solo puede alcanzar los 221 km/h, y así se lo ha hecho constar a la administración al adjuntar la ficha técnica del vehículo. Aun así, el consistorio ha denegado sus dos recursos por la sanción, que corresponde a abril de 2020, en pleno confinamiento.

"Soy farmacéutica, mis clientes me necesitaban"

Precisamente, esta catalana se desplazaba hacia Sabadell para abrir la farmacia que regenta y cumplir con su trabajo en el momento más crudo de la pandemia. "Además, iba tan convencida de que tenía que ir a pesar de que la gente me decía que, por mi edad, no debía hacerlo", en palabras de la mujer, que agrega: "Soy farmacéutica y mis clientes me necesitaban".

Esta barcelonesa ha debido pagar los 600 euros de multa y afrontar la pérdida de seis puntos del carnet, no sin resignación. "Al recibirla pensé 'qué raro' y estaba convencida de que se solucionaría al recurrir, pero ya hemos agotado la vía administrativa y esto no puede quedar así". Por ello, animada por sus hijos, que son los que están más enfadados, prevén llevar el caso a los juzgados; tampoco entienden cómo no le han abierto un procedimiento penal ya que el caso que se le imputa es muy grave.

"Llevo un año nerviosa porque no recibía respuesta, hasta hace poco no he conseguido hablar de ello sin ponerme a llorar", lamenta la farmacéutica, que asegura sentirse "sobrepasada" tras haber recibido llamadas de amigas suyas incluso de Galicia y de las Islas Canarias tras haberse enterado por los medios.