'Memoriales en carretera', la app para honrar a las víctimas de tráfico: "Queremos recordarle siempre"

"Nos hiciste muy felices cuando estabas aquí, nos llenaste de alegría, de vida y de ilusión, hasta que alguien sin mala intención pero sin respeto ni control te arrebató la vida y a nosotros nos condenó a cadena perpetua" , algo así quiere ponerle Vicente Sánchez, presidente de la asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico (P(A)T), a su hijo Rubén (dos motos le atropellaron mortalmente a los 16 años) en los "Memoriales en Carretera". Una App que servirá para que los familiares de las víctimas de tráfico puedan homenajear a sus seres queridos. "Todavía no lo he escrito pero queremos algo que le recuerde siempre".

Una App para concienciar y recordar

"Los dos, mi hijo y yo, morimos ese día en el asfalto"

Mª José ha vuelto este año por primera vez a poner un ramo de flores en el sitio donde murió su hijo. Pero le cuesta muchísimo pasar por allí. "Me puede, aunque si me gustaría que la gente lo supiera", dice y asegura que al pasar por allí pudieran leer tantas y tantas cosas que quedaron por decir. "El asesino de mi hijo está en la cárcel, pero tenemos que terminar con la violencia vial. Esto es un asesinato en toda regla y se tienen que dar a conocer y deben ser penados como cualquier persona que comete un asesinato voluntario. Por eso esta App me parece necesaria. Será un granito de arena para concienciar. En mi memorial pondré: "Ese día la sangre de mi hijo se derramó en el asfalto, pero no fue la única. Ese día, los dos perdimos la vida".