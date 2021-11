'Memoriales en Carretera' ya está en marcha para apoyar a las víctimas de accidentes de tráfico

No pudo resistirlo. Francisco , padre de la víctima del kamikaze de la M-50, se suicidó ante el enorme sufrimiento al que se vio sometido. En primer lugar, por la pérdida de su hijo mayor. Pero lo que muy posiblemente terminase de romperle fue el fallecimiento del segundo, de sólo 20 años, a manos de un conductor bebido que viajaba por la carretera en sentido contrario.

Y por eso, 'Memoriales en Carretera' es un servicio web en el que los familiares que han perdido a un ser querido en un accidente de tráfico pueden crear un memorial virtual de manera gratuita . Se trata de un modo de honrar su memoria de una forma eficaz, ya que muchas veces -por ejemplo en las ciudades- no es posible rendirles homenaje en los mismos lugares en los que fallecieron. Además, a través de esta herramienta, se hace también posible que las familias reciban el abrazo social de otras personas.

Crear un memorial es muy fácil. Primero hay que crear un usuario de manera gratuita, aunque por razones de protección de datos se solicita una foto del DNI, NIE o pasaporte y que se firme un formulario de exención de responsabilidad de la persona que lo crea. A continuación se le piden una serie de datos muy sencillos de la persona fallecida, así como un texto dedicado a su memoria . Todo ello es posible acompañarlo de diversas fotos e incluso de algún video . En el texto no se pueden hacer alusiones a otras personas involucradas ni a acontecimientos específicos del accidente, por razones de protección de datos. Pero sí que al subir un memorial se crea de manera automática un ítem sobre un mapa -en nuestro caso de España- en el que puede verse la información básica del siniestro. Son pequeños logos con la religión del fallecido o si en ese momento se desplazaba en moto, en bicicleta... A futuro, los gestores de BarCan esperan que estos archivos puedan verse sobre toda la plataforma de Google Maps .

“Aspiramos a que tanto nuestro mapa como la base de datos que va a acoger en segundo plano, no solo sirvan para visibilizar la siniestralidad vial frente a la sociedad, sino que se convierta en una fuente para quienes investigan este fenómeno” , sostienen sus gestores. Se trataría de una base de datos paralela y complementaria a la base ARENA de la Dirección General de Tráfico cuya consulta se permite solo en contadas ocasiones para el uso de personas ajenas a su organismo.

Pero no solo eso “queremos ir de la mano de las autoridades para, siempre con la autorización de las familias, desarrollar campañas de concienciación que usen nuestros contenidos. Estos también podrían ser empleados en cursos de reeducación vial”. Incluso les gustaría poder contar con estas personas para que, si les agrada, acudan a dar charlas y cuenten en diferentes eventos las consecuencias de la violencia vial. No en vano el leitmotiv de “Memoriales” es “Recuérdales para que la historia no se repita”.