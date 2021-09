El primer seguro en España para patinetes eléctricos cuesta 16 euros al año

"Estos vehículos de momento no requieren de un seguro obligatorio, ni los usuarios deben llevar casco aunque la nueva ley de Tráfico que se está tramitando en el Congreso contempla hacerlo oblogatorio. "La vulnerabilidad es un problema que no tiene visos de mejorar a corto plazo debido al incremento del tráfico, el carácter vulnerable de este medio de transporte, la no obligatoriedad del casco. Es más pueden llevarlos jóvenes a partir de 16 años que muchas veces desconocen las normas de circulación", asegura, David Pérez, director de Vivat.