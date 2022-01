La renovación del carné de conducir a los ancianos, ¿un peligro en la carretera?

Pérez y Pérez, asegura que la incapacidad para conducir viene más por la disminución cognitiva o alteraciones psicológicas y psíquicas que por la edad. Una vez dicho esto, el Consejo General de Colegios Médicos ya pidió hace tres años a la DGT que el conductor debería aportar un informe de salud previo, porque el médico del centro "no es adivino para saber en dos o cinco minutos de entrevista si una persona ha tenido un ictus, alzheimer o un estado depresivo grave", apunta. "No estoy hablando de indagar en la historia clínica de todos los pacientes, solo si tiene algo evidente y que medicación toma para ello. Con eso sería suficiente para establecer, si es recomendable o no, renovar el carné o si es preferible otro estudio médico".