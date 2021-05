Retiran la multa "surrealista" a María Teresa, la anciana 'cazada' a una velocidad propia de un AVE en Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona ha retirado la sanción a María Teresa, la mujer de 73 años 'cazada' por un radar de tramo conduciendo a 298 km/h de media por la Ronda de Dalt. Se ha quitado "un gran peso de encima", pero aún no canta victoria; no lo hará hasta que tenga un documento que lo acredite.

"Me llamaron para pedirme disculpas, no me lo creía", en palabras de la catalana, que recibió la llamada de Rosa Alarcón, la regidora del distrito de Horta, en el que vive. "Fue un error y se retirará la sanción", resumen fuentes del Ayuntamiento.