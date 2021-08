Tractores, el peligro rural que causa 90 muertes al año

No se trata de casos aislados, ya que al menos 880 personas han muerto en los últimos 10 años en accidentes de tractor, lo que supone cerca de unas 90 personas al año . Se trata de un siniestro que acapara el 75% de los accidentes agrarios y en más de la mitad de los casos, el vuelco del vehículo es la causa del fallecimiento.

En el documento también se expone el perfil del fallecido en el 54% de los accidentes mortales: varón mayor de 60 años. No obstante, y lo que es más importante, es que en el 91 % de los vuelcos con resultado mortal, el tractor o bien no disponía de una estructura de protección en caso de vuelco, o bien la llevaba abatida. En otro pequeño número de ocasiones, el tractor sí que disponía de estructura de seguridad, pero el tractorista no usaba el correspondiente cinturón de seguridad.