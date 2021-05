Tráfico no espera “una explosión de movilidad” para el domingo cuando decaiga el estado de alarma

No obstante, Tráfico está preparado para gestionar cualquier complicación si fuera necesario

Serán las Comunidades Autónomas las que regularán si se puede o no entrar en cada comunidad, previa consulta a los Tribunales Superiores de Justicia

La mayoría de las autonomías han anunciado que suprimirán el cierre perimetral a partir del 9 de mayo

No, no se espera una gran estampida. A pesar de que el 9 de mayo finaliza el Estado de Alarma los datos revelan que "no habrá una explosión de movilidad", según fuentes de la DGT. La mayoría de comunidades autónomas ya han anunciado que no mantendrán el cierre perimetral ni el toque de queda y por lo tanto las fronteras, hasta ahora cerradas, abrirán.

Algunas autonomías como el País Vasco o Murcia, esperan poder continuar con el cierre perimetral e intentar alargar el toque de queda un par de semanas más, previa consulta a los Tribunales Superiores de Justicia. Pero parece que va a ser complicado. El lehendakari, Iñigo Urkullu, que contaba con alargar las restricciones más duras ya ha reconocido que "no se aplicará ninguna medida que no cuente con el respaldo de los tribunales". Por lo tanto, casi toda España estará abierta a partir del domingo y los ciudadanos podrán moverse con tranquilidad.

Situación parecida a la del año pasado

Aún así, y a pesar de las ganas acumuladas de salir "mayo es un mes complicado. Falta mucha gente por vacunar y niños, adolescentes y universitarios suelen tener exámenes" por eso la Dirección General de Tráfico espera una situación parecida a la del año pasado en la que no hubo problemas en las carreteras cuando terminó el Estado de Alarma y los ciudadanos empezaron a irse de veraneo.

"Habrá gente que se mueva, sin duda, que se vaya a su casa de la sierra o de la playa, pero no esperamos grandes movilizaciones durante la semana. De cara al próximo fin de semana es posible que haya más retenciones el viernes o el sábado, pero las habituales", aseguran desde Tráfico. En estos momentos la movilidad es un 20 % menos comparado con el periodo anterior a la pandemia. Entre semana desciende un 14 % y los fines de semana esa bajada alcanza el 37 % comparado con los primeros meses de 2020.

"Yo me quiero ir a ver a mis padres pero todavía no tienen puesta la segunda dosis de la vacuna así que ya que he esperado tanto no me importa hacerlo unas semanas más. La seguridad de mis padres por encima de todo", cuenta María que sus padres viven en un pueblo de Toledo y no les ven desde Navidad.

"Me he cogido la semana entera, me voy a Canarias de lunes a domingo. Antes de que vuelva el Estado de Alarma o lo que sea, antes de que se arrepientan y nos vuelvan a decir que nos quedemos en casa, me voy. Luego en verano ya veremos", asegura Enrique que tiene dos niños pequeños y que no le importa que falten a clase.

Serán las comunidades las que regulen

Tras el 9 de mayo, cuando decaiga el Estado de Alarma serán las comunidades autónomas las que regularán si se puede o no, entrar en cada comunidad. Para ello deberán trasladar a los Tribunales Superiores de Justicia sus intenciones y este, lo tendrá que validar. Dependiendo de la decisión de cada autonomía, la Delegación de Gobierno ordenará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, si es necesario, realizar controles y dispositivos de movilidad.

Por eso, en Andalucía, por ejemplo, no hay un dispositivo preparado, porque este fin de semana "no preocupa, ya que el cierre perimetral de Andalucía sigue vigente hasta el 9 de mayo. Habrá que esperar a la reunión del comité de expertos, para abordar el tema de la movilidad y elaborar los dispositivos oportunos. Informa Carmen Millán.

El Servei Català de Trànsit tampoco ha previsto un dispositivo especial. Durante estos meses han detectado un 10% menos de desplazamientos tanto obligados como de ocio comparados con la situación prepandemia. En el caso de los desplazamientos entre comunidades, Tarragona o Lleida, no han supuesto un problema de tráfico ni han requerido dispositivos extra. La zona que crea incidencias es el área metropolitana de Barcelona y para eso ya se ha puesto en marcha las medidas típicas de la primavera-verano, como carriles en sentido contrario en autopistas. Informa Marta Alcázar.