Los veloláser, los 60 radares 'indetectables' de la DGT: cómo son y dónde se colocan

Colocados estratégicamente en casi todas las carreteras españolas estos radares pueden multar con hasta 600 euros por exceso de velocidad. Pero no se quedan ahí. También vigilan el uso del móvil al volante (200 euros), no llevar correctamente el cinturón de seguridad (200 euros) o cualquier infracción que detecten.

"El problema es que no hay y no ha habido ensayos y no sabemos que puede pasar. Ante un choque de una moto, si el conductor impacta con el radar, puede sufrir lesiones más graves, cortes, amputaciones. Si es un coche, el radar puede saltar e impactar con el cristal o caer en medio de la carretera y provocar otro accidente". Pero hace una semana sus denuncias han surtido efecto y la Agrupación de la Guardia Civil ha dado orden de no volver a colocar ninguno de estos radares sobre un guardarraíl.