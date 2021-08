El transatlántico más grande del mundo concluye su primer viaje de prueba y prepara su estreno en 2022

Tras cuatro días de pruebas el trasatlántico más grande del mundo , bautizado como ‘Wonder of the Seas’, vuelve a puerto . Con un peso total de 236,857 toneladas brutas ha llevado a cabo sus primeras pruebas en el mar en el Golfo de Vizcaya.

El barco, propiedad de Royal Caribbean Cruise Line, está en construcción desde 2019 y sus dimensiones asombran a todos los entendidos en la materia: concretamente, el Wonder of the Seas tiene 362 metros de largo por 66 metros de ancho, cerca de 2.800 camarotes y una capacidad a bordo de más de 8.000 personas. También estará compuesto de 20 restaurantes y 35 bares para los pasajeros.

El transatlántico, diseñado en los Chantiers de l'Atlantique, como sus predecesores Harmony of the Seas y Symphony of the Seas, salió este viernes del astillero Chantiers de l'Atlantique en Saint-Nazaire, Francia, "para realizar pruebas en el mar y ha vuelto este martes por la mañana alrededor de las 4.30 AM", ha explicado el equipo.