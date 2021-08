La tripulación del 'Manuel Laura': ''Perdemos la marea, pero la vida de un compañero está por encima de todo''

El ''Manuel Laura'' faenaba en el Gran Sol cuando uno de sus once tripulantes empezó a presentar síntomas compatibles con el coronavirus. El buque había partido desde Galicia el 18 de julio, pero el pasado viernes tuvo que dirigirse a tierra ante el estado de salud de uno de sus hombres. Atracaron en el puerto irlandés de Castletownbere, pero allí el trato recibido no fue el esperado: ''No nos expulsaron, pero pasaron de nosotros totalmente'' cuentan a NIUS los implicados en esta historia.