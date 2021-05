Los tuiteros que desearon la muerte al niño torero, absueltos: "Son frases reprochables, pero en ámbito social"

A esta petición se adhirió la acusación particular, ejercida por el padre del niño, Eduardo Hinojosa, mientras que la acusación popular, que representa a la Asociación Nacional de Afectados por Internet y Nuevas Tecnologías (Anfitec), pedía seis meses de prisión para la mujer que en su cuenta de Facebook colgó el mensaje: "Un niño enfermo que quiere curarse para matar a herbívoros inocentes y sanos que también quieren vivir. Anda ya. Adrián te vas a morir" . Para los otros dos acusados reclamaba la absolución, al igual que sus tres defensas.

Los acusados colgaron en sus redes sociales mensajes como "Qué gasto más innecesario se está haciendo con la recuperación de Adrián, el niño este que tiene cáncer, quiere ser torero y cortar orejas" ; "No lo digo por su vida, que me importa dos cojones, lo digo porque probablemente ese ser esté siendo tratado en la sanidad pública, con mi dinero".

La jueza, tras estudiar los hechos, no ve delito. Distingue, en primer lugar, entre las manifestaciones realizadas por una acusada, que las publicó en Facebook, pero en una cuenta privada "donde lo podían ver sus contactos solamente" , y las que profieren los otros dos acusados, que las publicaron en una cuenta de Twitter abierta al público.

Respecto a la primera acusada, la jueza advierte de que si la publicación de sus expresiones tuvo lugar en un grupo privado, en el que no se ha acreditado y ni siquiera se ha alegado, que formaran parte del mismo el menor, "difícilmente podemos afirmar que la conducta de la acusada tuviera la intención de atentar contra la integridad moral del menor o de sus familiares, pues no se dirigía a ellos".

En cuanto a otro acusado, sostiene que la expresión "qué gasto más innecesario se está haciendo con la recuperación de Adrián" no es "tan brutal, cruel o humillante para ser calificado de degradante". Y sobre la frase "No lo digo por su vida, que me importa dos cojones", advierte de que es una expresión "poco empática" pero que tampoco tiene intensidad suficiente como para degradar la moral del que la recibe.