Ucranianos que viven en España: "Si hay guerra regresaremos para defender nuestra patria"

Andriy , de 47 años, confiesa a NIUS que si la guerra se extiende por todo el país él volverá a defender a su patria . "No queda otra, es la única cosa que podemos hacer". Está dispuesto a dejar su cómoda vida en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, donde trabaja en una empresa de mantenimiento de fibra óptica, para defender la libertad de su país. "Llevamos ya 8 años en guerra con los rusos, desde que invadieron Crimea en 2.014 , lo que pasa es que desde fuera no se le ha querido llamar guerra, se ha dicho que era un conflicto civil y eso es falso. Hay que llamar a las cosas por su nombre para poder enfrentarse a ellas", recalca. "Ahora parece que Europa se está dando cuenta del peligro que supone".

"Ya conocemos las consecuencias de las guerras, lo hemos visto en la antigua Yugoslavia, en Siria, Irak... todos los países que sufren una guerra acaban devastados, en la ruina, no queremos eso para Ucrania", defiende, "pero si Rusia se empeña en avanzar con sus tropas estamos en disposición de hacerles frente. En estos años nuestro ejército se ha fortalecido, hemos pasado de 50.000 soldados a 250.000 y bien equipados . Con la ayuda de la OTAN y de los países de Europa quizás podamos parar a Rusia", sugiere. Ucrania tiene, además, 900.000 reservistas que podrían ser movilizados en cualquier momento . "No te digo que todo el mundo vaya a volver, o que todos vayan a luchar por su país, pero muchos sí lo harán si es necesario".

Es el caso de Mihaiy , un ex militar de 42 años que reside en nuestro país desde el 2.006. " Si empezara un conflicto yo tengo la obligación de volver a Ucrania a combatir. Como militar en la reserva es mi deber ", reconoce, "pero de verdad que no creo que Putin vaya a adentrarse en Ucrania. Creo que con esta postura de ahora está tensando la situación, quiere asustar, pero no va a llegar a atacar . No creo tampoco que le dejaran hacerlo ni América ni Europa", asegura el exmilitar del ejército ucraniano ahora empleado en la jardinería y la construcción.

No lo ve tan claro Marichka, una ingeniera aeronáutica de 60 años que en el 2.000 llegó a Cantabria para reiventarse como cuidadora de personas con discapacidad. "Kiev aspira a entrar en la OTAN y el Kremlin no lo va a permitir", destaca. "Ucrania tiene una posición estratégica fundamental, es la frontera entre dos mundos, la puerta de Europa. Si Ucrania refuerza su alianza con la OTAN o la Unión Europea, Rusia perdería la influencia sobre el país".

" Éramos el pueblo hermano, pero como no nos doblegamos, ahora somos los peores enemigos , más incluso que EE.UU, es todo un sin sentido", añade Yuriy , un ucraniano de 57 años que vio cómo sus padres acababan en campos de concentración en Siberia por no coincidir con las ideas comunistas de la Unión Soviética.

"Putin pensaba que después de la anexión de Crimea iba a entrar fácil en el país, pero no lo ha conseguido, porque miles de voluntarios, miles de jóvenes han salido a defender su tierra", explica. "Los ucranianos somos pacíficos, pero muy fuertes en la defensa de la libertad, en defender nuestro país, nuestra identidad, y eso no ha variado en siglos". "Putin quiere hacer en Ucrania lo mismo que ha hecho en otras repúblicas, poner un títere en el gobierno al que controlar, y hasta que no lo consiga no va a a parar", lamenta. "Igual ahora no ataca, pero dentro de X años volverá la misma tensión de ahora. Será así al menos hasta que otra persona ocupe el Kremlin".