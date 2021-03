1 de cada 3 niños vulnerables vive en hogares con todos sus miembros en paro, según Save the Children

La ONG 'Save the Children' ha medido el impacto de la covid en las familias que ha atendido en este año de pandemia y les ha preguntado cómo se sienten: la mitad de los padres y madres han perdido su empleo y una de cada tres familias solo puede comer carne o pescado una o dos vez a la semana .

Para el director general de la ONG, Andrés Conde, estamos ante una situación de "emergencia social" tras los efectos devastadores de la covid sobre las familias vulnerables: una de cada tres familias tiene a todos sus miembros en paro y siete de cada 10 tienen problemas para pagar la luz o el agua. "Muchas familias solo utilizan el gas para el agua caliente, no para la calefacción. Los niños no tienen el hogar a una temperatura adecuada y esto no solo tiene consecuencias para su salud, también para su rendimiento escolar", denuncia Conde.