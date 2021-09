Un vecino graba el recorrido de la lava hasta el mar: "Con seis metros de altura, lo está destrozando todo"

Un volcán "que ha explotado en menos de una semana, la lava está avanzando aproximandamente a unos 700 metros por hora , con lo que todavía no ha llegado al mar ", asegura José País, uno de los 85.000 residentes de La Palma.

"La nube de humo no nos permite ver el cráter, pero está, más a menos, a la mitad de la montaña, en una zona que se llama Cabeza de Vaca". El problema, cuenta, son las casas que se está llevando por el camino, "me acaban de informar que son unas 140, y que esto no ha acabado, que sigue avanzando".