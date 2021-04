Verónica, víctima de violencia de género, denuncia desprotección: "Parece que la justicia lo ampara a él en vez de a mi"

Dice estar asustada porque siente que la administración no hace nada por protegerla, teniendo en cuenta que su ex pareja se salta la orden de alejamiento e incluso ha llegado a verlo. "Este miedo no se va, salgo de casa y miro los coches y llevo siempre la pulsera encima", asegura. La pulsera que está conectada a la policía y que le permite avisar a los agentes si su ex pareja se acerca a ella. "Pese a esto he recibido amenazas, se ha saltado la orden de alejamiento en muchas ocasiones", lamenta, y se pregunta: "¿Qué pasará cuando ya no tenga orden de alejamiento?".