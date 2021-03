‘El viaje de Hera’: el diario de un padre futbolista y su hija con autismo

Lo que jamás se le va a olvidar fue el día en el que se dio cuenta que Hera podía tener autismo. “Un día se tumbó en el suelo. No se movía. No hacía absolutamente nada. Era como un cuerpo inerte. Y te preguntas: ¿Cómo puede ser si hasta hace tres días se reía?”, relata. “Intenté cogerla, pero me giraba la cabeza. Me tumbé con ella en el suelo, la miré a los ojos. No hacía nada, ni una expresión, evitaba mirarme. En ese momento me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre”, añade Hugo.