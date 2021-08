El transatlántico más grande del mundo sale por primera vez a mar abierto

La localidad francesa de Saint-Nazaire ha obtenido este viernes el privilegio de entrar en el libro Guinness de los récords

El Wonder of the Seas, propiedad de Royal Caribbean Cruise Line, está en construcción desde 2019 y sus dimensiones asombran a todos los entendidos en la materia

La localidad francesa de Saint-Nazaire ha obtenido este viernes el privilegio de entrar en el libro Guiness de los récords después de que el transatlántico Wonder of the Seas, el más grande del mundo, haya surcado por primera vez los mares desde su puerto marítimo.

El barco, propiedad de Royal Caribbean Cruise Line, está en construcción desde 2019 y sus dimensiones asombran a todos los entendidos en la materia: concretamente, el Wonder of the Seas tiene 362 metros de largo por 66 metros de ancho, cerca de 2.800 camarotes y una capacidad a bordo de más de 8.000 personas

El transatlántico, diseñado en los Chantiers de l'Atlantique, como sus predecesores Harmony of the Seas y Symphony of the Seas ha salido "para realizar pruebas en el mar y volverá el martes por la mañana alrededor de las 4.30 AM", ha explicado el equipo.

Esta pequeña travesía a mar abierto será la primera prueba de muchas, ya que De Chantiers de l'Atlantique (el fabricante) ha señalado que tiene en mente realizar en torno a 60 para medir aspectos de usabilidad como la velocidad, la capacidad de giro, la comodidad de los pasajeros, el ruido o las vibraciones, entre otros aspectos.