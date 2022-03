Zelenski, el "pelele" convertido en líder frente al "macho siniestro" de Putin: así se gana la batalla de la imagen

La imagen que proyecta Zelenski es radicalmente distinta. En las ruedas de prensa habla de forma vehemente pidiendo ayuda para su país. Es capaz de conectar con miles de espectadores que le escuchan desde sus casas en todos los rincones del mundo. Siempre al lado de su equipo, este antiguo actor cómico y empresario hecho a sí mismo se graba selfies en medio de las calles de un Kiev destruido tratando de proyectar un liderazgo inspirador para los ucranianos. Su mensaje es aquí sigo y no me voy, pese a los bombardeos y a que, probablemente, sea la persona más buscada por el Kremlin para quitarlo de en medio. Zelenski le reta a Putin que se siente a hablar con él, "pero no a una distancia de 30 metros". No le tiene miedo.