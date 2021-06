'Baby boom' en un pequeño pueblo de Granada con 17 nacimientos en un año

El confinamiento puede ser el motivo que ha traído a este pueblo de Granada 17 partos en solo 12 meses

Rubén ha sido uno de los últimos en llegar al pueblo granadino de Pedro Martínez... y llegó con prisa. "Nació a los 7 meses y pesaba 1,700 kilos", explica su madre, Tamara Camacho, que se pasó un mes entero sola en el hospital con su hijo, sin visitas, sin poder salir, sin ni siquiera su pareja. Solos Tamara y Rubén esperando que la báscula dijera que ya pesaba lo suficiente para salir de allí. Hoy, dose meses después, con 3,700 kilos, Rubén es uno de los 17 niños que protagonizan el baby boom de este pequeño pueblo de Granada de algo más de mil habitantes. Y es algo noticioso, porque los datos generales en España son todo lo contrario. Y la cifra de nacimientos a los nueve meses del inicio de la pandemia fue la menor de los últimos 70 años.

"Otro más". Esa es la frase que más veces escuchó Tamara cada vez que anunciaba en Pedro Martínez su embarazo. Antes de ella otras 14 vecinas lo habían anunciado. "Así no le faltarán amigos", sonríe Tamara que asegura que aunque no le preocupaba, sí que era consciente de que, hasta este baby boom, en el pueblo no había demasiados niños. "Teníamos 102 escolarizados", explica José Antonio Martínez, el acalde que ahora hace cuentas con las nuevas incorporaciones.

"17 niños más en solo un año ayudarán a asegurar el futuro", explica el alcalde que no es capaz de ocultar la alegría por los nacimientos. Pedro Martínez ha sabido encarar la despoblación en los últimos años. Desde 2015 el pueblo no solo no ha perdido habitantes, como ha ocurrido en localidades colindantes, sino que se ha mantenido y hasta ha subido ligeramente. "Y eso a pesar de que ha muerto mucha gente mayor", apunta el alcalde.

La explicación

Pero, ¿qué ha pasado en Pedro Martínez este último año? Belén es una de las primeras madres del baby boom. Con 27 años su primer hijo, Iván, nació en junio de 2020. Sorprendida por todos los nacimentos que la prosiguieron está contentísima. "No es lo mismo que mi hijo vaya a clase con 3 niños que con 10 o 15", explica Belén que asegura que a su hijo le encanta cruzarse por el pueblo con otros bebés. "Le llama mucho la atención ver gente y sobre todo niños", continúa explicando, y eso que ha vivido todo el confinamiento casi sin poder ver a nadie.

"El confinamiento ha podido tener algo que ver en el baby boom", asegura José Antonio, alcalde del pueblo, "pero también el que los vecinos confíen en la gestión municipal", pero ahora queda lo más importante y el alcalde lo sabe. "Ahora hay que luchar para que sus padres no se vayan del pueblo".