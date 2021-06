Se busca al heredero de un emblemático edificio del siglo XIX en el centro de Málaga

Es un edificio pequeño del siglo XIX. Pero su ubicación, el número 7 de la plaza Félix Sáenz, en Málaga, es como un tesoro en el corazón de la ciudad. La puerta de entrada es la misma que la del conocido local La Mallorquina, quien mantiene una renta desde hace muchos años. El dinero que abona es casi simbólico, unos 150 euros, muy poco para una zona en la que podrían ser más de dos mil, no van para su propietario. La razón es que no aparecen ni encuentran a sus dueños.

Las búsquedas en internet una y otra vez, no han tenido éxito. Lo han intentado de todas formas, “hasta en las embajadas y consulados hemos intentado localizar al dueño, pero fue imposible”. Su abuelo, quien recibió el inmueble para su gestión, falleció en 1975 y no saben si el acuerdo con quien lo tuviera fue verbal. Viendo que no tenía más recorrido legal, “decidimos dejarlo en manos del Estado para poner fin a esta situación de provisionalidad porque no podemos seguir manteniendo y gestionando un edificio con un arrendatario sin saber quién es el propietario”, explica a NIUS Vázquez