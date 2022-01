Cada cuánto tiempo se debe lavar un abrigo

Lavar la ropa es una medida higiénica muy importante para evitar estar en contacto con bacterias, microbios y suciedad. Algunos tipos de prendas, como la ropa interior o las camisetas, se deben lavar cada día, pero hay otras que no necesitan tantos lavados.

Por lo tanto, es recomendable que, después de comprar un abrigo, lo lavemos en casa o lo llevemos a la tintorería. Así nos aseguraremos de eliminar la suciedad del tejido para que no se degrade.

El abrigo es una prenda que no está en contacto con la piel directamente, así que no se mancha de sudor y no huele tan mal. Esto quiere decir que tendremos que lavarlo con menos frecuencia que una camiseta o pantalón.