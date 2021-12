El 'acojonante' anuncio de Navidad de Campofrío con Karra Elejalde que destaca la fortaleza de La Palma

Hasta que el protagonista enciende la televisión y se encuentra con un testimonio que le hace cambiar. Victoria Torres, una viticultora palmeña, lanza un mensaje optimista pese a haberlo perdido todo : “Un volcán construye al mismo tiempo que destruye. Mis viñas están en ceniza volcánica. Forma parte de lo que somos, esta es nuestra casa. Me siento muy orgullosa de cómo nos cuidamos. Son 6.000 personas fuera de casa. Quien tiene un lugar que ofrecer, lo ha ofrecido. He sentido miedo, pero también el impulso de continuar porque quiero, porque creo que es importante y porque la vida sigue”, dice.

"Vivir acojona. El sol mejora la salud, socializar te hace bien, conectar, así que he vuelto a compartir (...) que me rompan el corazón, que para recoger los pedazos siempre están los amigos. Me he mandado un mensaje a mí mismo para recordar que vuelva a creer en las personas. Lo que más me acojona es que se nos olvide que vivir es acojonante", concluye el actor vasco.