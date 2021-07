De Nadal a Simeone, Cerezo y Laporta: la despedida a lo grande de José Ramón de la Morena de la radio

El tenista español Rafa Nadal, ahora de vacaciones, habló de la derrota en semifinales de Roland Garros ante Djokovic y de su recuperación: "Toca reponerse, he recuperado cuerpo y cabeza y me siento preparado para volver a entrenar", aseguró. Además, aprovechó para mostrar el apoyo a la Roja en la Eurocopa: "Con el gol de Morata ante Croacia di un buen grito". También agradeció la labor del periodista al frente de la radio: "Sin las personas como tú, esto no hubiera sido lo mismo".