Paolo Vasile: "2021 será el año de la revancha, de la esperanza sobre el miedo"

Hemos caminado tanto este año y, sin embargo, sentimos que apenas hemos avanzado, como si el mundo entero hubiese estado andando sobre una inmensa cinta de correr. Hemos trabajado tanto este año, seguramente más que tantos otros años, en condiciones que nunca hubiésemos imaginado y, sin embargo, parece que nuestro sistema económico y el desarrollo de nuestra sociedad hubieran dado un paso atrás . Sectores enteros han sido aniquilados por la pandemia, otros la están superando con enormes pérdidas, otros pelean por resistir. Pero el final de esta pesadilla está cerca y ahora no debemos perder el ánimo ni pensar que nuestros esfuerzos no serán premiados.

De esta capacidad y voluntad de reaccionar con orgullo, con fuerza, con entusiasmo, muchas veces teniendo que secarse las lágrimas, toda la gente de Mediaset Españ a ha sido seguramente un brillante ejemplo. Y no porque no haya habido nadie que haya dado un paso atrás: es que todos, sin excepción, han dado un paso adelante.

En los últimos años, Mediaset España ha vivido una profunda evolución desde canal de televisión a grupo audiovisual multiplataforma , con una producción propia que en el caso de Telecinco supera el 96% de su programación, y ahora rentabilizamos esa experiencia pensando no solo en nuestros soportes, sino en todas las formas de explotación de los productos.

Las plataformas son nuestros clientes y no nuestros competidores

Así, Mediterráneo Mediaset España Group ha unido toda la fuerza de nuestras productoras participadas para afrontar con creatividad e independencia el desafío de la producción y distribución de todo tipo de contenidos tanto para nuestros canales propios como para plataformas. En nuestra estrategia las plataformas son nuestros clientes y no nuestros competidores.

Esta estrategia no ha mermado un ápice nuestro liderazgo del mercado digital, donde nuestros soportes y nuestros contenidos son los más consumidos. Con más de 5.200 millones de vídeos vistos en 2020 , somos la compañía de televisión líder en consumo con un nuevo récord anual, liderando el tiempo de permanencia de los usuarios en nuestras webs y con un aumento de usuarios únicos respecto al año pasado. Además, nuestras aplicaciones acumulan cerca de 20 millones de descargas, un 27% más que en 2019.

El motor de este gran éxito se ha basado en Mitele y Mitele PLUS , la plataforma de televisión más consumida por los espectadores en España, con cerca de 3.000 millones de vídeos vistos y 2,5 millones de usuarios únicos mensuales en 2020. Cuenta con una oferta única que ofrece a los espectadores un acceso privilegiado a los contenidos de nuestro propio universo, sin interrupciones y con las opciones de reproducción que nos ofrece la tecnología. Destacan en ella todos los programas de producción propia de Mediaset España, las ediciones de Informativos Telecinco, un catálogo de ficción nacional y extranjera, una selección de películas producidas por Telecinco Cinema así como numerosos docusoaps, miniseries, concursos, talents shows y eventos deportivos.

Pero además en Mitele PLUS hemos dado un empuje a la gestión de nuestro contenido propio con el fin de fidelizar aún más a nuestros seguidores. Para ello, ofrecemos contenido en directo como ‘ Solos ’, convertido en el primer reality 24 horas de una plataforma de pago y conexiones exclusivas con nuestros principales realities, entre otros contenidos premium con los que llevamos a cabo una combinación inimitable entre nuestra televisión en abierto y nuestra televisión de pago, afín a la estrategia editorial de Mediaset España. Como resultado, estamos registrando un crecimiento exponencial de nuestra cifra de abonados, acompasado a los criterios de rentabilidad, que en los últimos tres meses se ha incrementado en un 90%.

El cine ha sido en 2020 uno de los sectores más golpeados por la crisis de la Covid 19 . En las semanas previas al inicio de la pandemia y el confinamiento, con nuestra filial cinematográfica Telecinco Cinema estrenamos en enero ‘ ADÚ ’, ganadora de 4 premios Goya. Recientemente hemos concluido el rodaje de ‘ El cuarto pasajero ’ y próximamente llevaremos a las salas ‘ Way Down ’, ‘ Malnazidos ’ y ‘ Operación Camaró n’ con la intención de que los espectadores vuelvan a disfrutar de nuestra variada y aplaudida oferta de títulos cuando se normalice la situación.

En el ámbito de los ingresos publicitarios del nuevo mercado audiovisual en el que convergen los soportes lineales y digitales, hemos alcanzado una cuota del 31,4%. De nuevo la televisión se ha posicionado como el motor de la inversión y como el de mayor recuerdo y notoriedad para los impactos publicitarios, el objetivo principal de Publiespaña . A través de nuestra filial comercial, hemos liderado el mercado publicitario con una cuota de mercado televisivo del 43,2%. Además, hemos integrado nuestra oferta comercial global con el lanzamiento de un ecosistema publicitario transversal que conecta televisión y entorno digital a través de la adquisición de Be A Lion, y hemos ampliado el catálogo de formatos publicitarios para HbbTV .

En el entorno digital, la pandemia no ha impedido el desarrollo de nuestra área de innovación LabMediaset , con el estudio e implementación de nuevas herramientas vinculadas a la estadística y el big data, claves para conocer aún mejor a la audiencia y ofrecer nuevas posibilidades comerciales más y mejor segmentadas.

Es un momento importante, fundamental para la recuperación: debemos combinar la voluntad de hacer con la prudencia. No podemos fallar.

Es desde aquí que debemos recomenzar, no de donde estábamos un año atrás: para que esta dramática experiencia no se repita, para que este drama no haya sido solo muerte, miedo y pobreza, sino el impulso para hacer siempre más, para hacerlo siempre mejor, pero con prudencia.