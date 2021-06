Bajar al zulo, revés a la depresión, tres números de un móvil y otras noticias del día

El líder polisario Brahim Gali podrá abandonar España tras declarar ante Pedraz

La relación de Nuria, una profesora madrileña de 45 años, con la covid es de esos casos raros que nadie espera que ocurran. Ha tenido contactos estrechos con positivos varias veces desde el comienzo de la pandemia. Pero no ha ocurrido hasta ahora, después de recibir en marzo la primera dosis de AstraZeneca. "Yo pensaba que no era coronavirus, porque después de estar vacunada y habiendo tenido tantos contactos con gente contagiada y no haber caído, creí que esta vez tampoco iba a hacerlo", cuenta a NIUS. Su hija de nueve años, contagiada por primera vez en septiembre, ha enfermado en dos ocasiones.