A cara descubierta, control de la frenada, China rejuvenece y otras noticias del día

Mientras llegan desde Taiwán imágenes que creíamos ya superadas -con militares patrullando espacios públicos para desinfectar ante un alarmante aumento de casos de coronavirus-, en España empieza a calar el debate sobre el adiós a las mascarillas.

Otro asunto que genera ruido público es el del más que inminente indulto a los presos del procés. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a defender su necesidad, mientras el PP y Vox se preparan para manifestarse en la plaza de Colón de Madrid en contra de la medida de gracia. Estas son algunas de las noticias más destacadas del día:

Sánchez, entre Marruecos y Ceuta y los indultos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que rechaza la declaración del Ministerio de Exteriores de Marruecos que viene a relacionar lo ocurrido en la frontera de Ceuta con la eterna cuestión del Sáhara occidental. "Si dicen que han usado la inmigración, el asalto de las fronteras me parece inaceptable", ha recalcado en su comparecencia tras la 13ª cumbre hispano-polaca, celebrada en Alcalá de Henares (Madrid). Por otra parte, el jefe del Ejecutivoe se ha resistido a fijar una fecha concreta para la decisión definitiva sobre los indultos a los independentistas catalanes. "Ya dije en la investidura que había que retomar la vía política: la del diálogo, la negociación, el pacto", ha comentado, reafirmando su predisposición a conceder esos perdones.

La foto se repite: PP y Vox estarán en la manifestación de Colón contra los indultos

Vox ha confirmado que acudirá "en masa" a la manifestación convocada por la plataforma Unión78 para protestar contra los indultos a los presos condenados por el 'procés', el próximo 13 de junio en la plaza de Colón de Madrid. "A nosotros nunca nos han preocupado las fotos, los que están preocupados por las fotos son otros", ha aseverado el portavoz del Comité de Acción Política del partido, Jorge Buxadé, en alusión velada al PP. Por su parte, el Partido Popular ha concluido que lo mejor es que su presidente, Pablo Casado, acuda, aun a costa de coincidir en Colón con los de Abascal. "El PP estará presente. Da igual quién se sume. Nosotros sabemos donde tenemos que estar", ha anunciado su secretario general, Teodoro García Egea.

Cambios en la ITV: cuándo llegan, cuáles son y cómo afectan a los conductores

El martes 1 de junio entrar en vigor los nuevos parámetros de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). En NIUS repasamos los principales cambios de esta revisión. El funcionamiento correcto del ABS, la sujeción adecuada de los retrovisores o la prueba de gases son algunos de los puntos técnicos a tener en cuenta. También hay que recordar que tener la inspección técnica caducada puede conllevar una sanción económica de 200 a 500 euros.

El IPC sube hasta el 2,7%, su mayor nivel en cuatro años

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 0,4% en mayo en relación al mes anterior y situó su tasa interanual en el 2,7%, cinco décimas por encima de la de abril, según los datos avanzados por el INE. Con este repunte, la inflación escala a niveles desconocidos desde hace cuatro años. Al fuerte incremento de los precios este mes ha contribuido, principalmente, el encarecimiento de los carburantes y combustibles.

Las comunidades se plantean el adiós a la mascarilla

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aventuró que al llegar al 70% de población vacunada se podrían relajar el uso de la mascarilla. Ese momento debería alcanzarse a finales de agosto, pero algunas autonomías ya plantean adelantar la "caída" de la mascarilla en exteriores. Castilla La-Mancha habla de julio, mientras que Baleares o Andalucía no prevén que se suprima su uso a corto plazo.

China cambia su política de natalidad y permitirá a las parejas tener hasta tres hijos

El Comité Político del Partido Comunista de China ha anunciado que permitirá a las parejas tener hasta tres hijos, para "responder al envejecimiento de la población" en el gigante asiático. En 2020 nacieron doce millones de personas en el país, una descenso respecto a los 14,6 millones de 2019. Durante años, el gobierno chino impidió a las familias tener más de un hijo; aunque la política de natalidad comenzó a relajarse en 2016, cuando se autorizó que las parejas tuvieran un segundo hijo.

Intel advierte de que la escasez de suministros de chips podría tardar años en solucionarse

El presidente ejecutivo de Intel, Pat Gelsinger, ha reconocido que el problema de la escasez de chips puede tardar varios años en resolverse. Esto supondrá problemas en el suministro de ciertos modelos de automóvil o de aparatos como la PlayStation 5. Según Gelsinger, el incremento del teletrabajo en plena pandemia ha provocado un crecimiento de la demanda en semiconductores. De momento, Intel prevé comenzar a producir chips dentro de seis meses.

Zidane: "Me voy porque el Real Madrid no me da la confianza que necesito"