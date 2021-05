Cuestión de olfato, la vuelta al cole, una mochila y otras noticias del día

Revés judicial para Sánchez

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional y nula la disposición que empleó el Gobierno para blindar la presencia del ex vicepresidente segundo Pablo Iglesias en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, la que controla las actividades del CNI. Esa disposición se incluyó, en concreto, en el decreto ley dictado el 17 de marzo para paliar los efectos económicos de la pandemia. El Alto Tribunal no ve razones de "urgencia o necesidad" que justifiquen la maniobra para darle acceso a Iglesias y a Iván Redondo a ese organismo en un decreto ley relacionado con la pandemia.

Tres meses de deberes oliendo esencias para recuperar el olfato tras la covid

Arantxa tuvo covid en marzo de 2020 y 14 meses después sigue con secuelas: sufre hiposmia , es decir, una pérdida parcial del sentido del olfato. "Espontáneamente las células olfativas se suelen regenerar en unos dos meses", explica el otorrinolaringólogo Secundino Fernández. Pero las personas como Arantxa deben recurrir a un entrenamiento para recuperar las capacidades olfativas : huelen cada día durante unos minutos diferentes esencias como limón o menta. Puede parecer una tontería, pero esta incapacidad entraña peligros, como explica la entrevistada: "No huelo cuando se queman las cosas o se sale el gas, a no ser que esté muy cerca".

Mezclar AstraZeneca y Pfizer provoca más efectos secundarios

Detenciones por el reparto de comisiones entre PP y PSOE en el Ayuntamiento de Valencia

Los diputados no convencen a Rosalía Iglesias

Mariano Rajoy, "contento" tras su retirada de la política: "Ni salí disgustado, ni enfadado"

"Yo no considero que haya tenido un mal final. He hecho lo que he podido en beneficio de España y me siento contento de lo que hice". Así ha resumido Mariano Rajoy su salida de la política. El expresidente se ha sentado con Sonsoles Ónega para el especial '15-M ¿Generación perdida?', cuya segunda parte emite Cuatro la noche del 13 de mayo. Se trata de la primera entrevista que concede Rajoy después de abandonar su cargo como presidente del Gobierno, en junio de 2018, tras la moción de censura. Desde el roce con Cataluña hasta el auge de Vox, el político repasa los acontecimientos posteriores al 15-M en esta conversación.