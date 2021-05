Dudas de Villarejo, la fórmula del fracaso, plagio en el Vaticano y otras noticias del día

Villarejo y la sombra de la sospecha sobre Rajoy

La comisión del caso Kitchen en el Congreso tenía esta tarde invitado de los que no dejan indiferente. El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha esquivado confirmar si la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, o su marido, Ignacio López del Hierro, tuvieron conocimiento o participaron en el caso Kitchen. Pero sí ha tratado de vincular al expresidente Mariano Rajoy con el operativo parapolicial: "Dudo que no lo supiera", ha comentado en un primer momento para explicar después que contactaba presuntamente con el entonces presidente del Gobierno por medio de mensajes de texto enviados a un teléfono concreto.

La Real Federación Española de Taekwondo (RFET) dio la lista este miércoles de sus deportistas elegidos para representar a España en Tokio este verano. Y no estaba Tortosa, número dos del mundo en la disciplina. El taekwondista aún no ha encajado la decisión y sigue luchando para que la Federación recapacite. "Que quede antes claro que Adrián es un compañero de 10, un grandísimo deportista, pero el puesto es mío. Me he clasificado el cuarto para el ranking de los JJOO, por delante de él", denuncia Tortosa a NIUS.