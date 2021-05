Ayuso rechaza la propuesta de Vox, comienza la 'gran estampida' y otras noticias del día

Los de 50 ya, los de 40 en junio y los de 30 en julio, así queda el calendario vacunal en España

Aglomeraciones en Atocha y retenciones en las carreteras en el primer fin de semana sin estado de alarma

Las restricciones para el fin de semana: dónde hay toque de queda o el ocio nocturno está abierto

La pandemia continúa, y el lío de las restricciones en cada comunidad autónoma también. Los tribunales superiores de justicia de cada autonomía han dictado en la última semana más de una decena de resoluciones, abalando o rechazando las peticiones de los gobiernos regionales . A Baleares y Comunidad Valenciana les han autorizado el toque de queda, mientras que País Vasco, Navarra o Canarias se les ha negado. En el ámbito de la hostelería y el ocio Andalucía es una de las más permisivas, ya permitirán la apertura de discotecas hasta las 2 de la madrugada. La mayoría de comunidades han ampliado sus aforos y horarios de actividades no esenciales.

Madrid vacunará a las personas de entre 50 y 55 años desde el 17 de mayo

Ayuso rechaza dar la presidencia de la Asamblea de Madrid a Vox

La ganadora de las elecciones del 4M, Isabel Díaz Ayuso ha mandado un mensaje claro a Vox: que no espere que vaya a presidir la Asamblea de Madrid. Santiago Abascal había hecho llegar al PP que debía ser "generosa" con ellos porque sus escaños, aunque no son decisivos, sí le pueden hacer la vida parlamentaria más fácil. "Estamos en un punto en el que es mejor que lo hablemos entre nosotros en vez de estar haciendo estos anuncios por los medios y teniendo en cuenta que hasta el 8 de junio no se configura la misma", ha manifestado la presidenta madrileña en funciones.