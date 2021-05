La vuelta de Colón, terceras dosis, lección contra la homofobia y otras noticias del día

PP, Vox y Ciudadanos reeditarán la foto en Colón contra los indultos del 'procés'

Edu es un niño especial. Sufre esclerosis tuberosa -una enfermedad genética poco frecuente que produce tumores en algunos órganos del cuerpo y discapacidad intelectual-. Este lunes estaba viendo en su jardín Up, una de sus películas de Disney favoritas y se reía a carcajadas con sus escenas preferidas . Su madre, teletrabajando, le miraba desde dentro. Fue entonces cuando sucedió. "De repente ví que llegaba un coche de policía. Los agentes se acercaron a la valla de mi casa y se quedaron escuchando y observando a mi hijo. Luego se dirigieron a casa de mi vecina", cuenta a NIUS. "Mi vecina les había llamado porque mi hijo le molestaba. Se quejaba de que hacía mucho ruido, de que además era agresivo y de que les perturbaba la paz", relata.

Este jueves las fachadas de varios edificios de la localidad de l´Alcora (Castellón) amanecieron con hasta 12 pintadas con insultos y ataques a diferentes instituciones y personas del pueblo. En una de ellas, realizada en la calle Pintor Ferrer del municipio, la víctima es el regidor de la localidad, Samuel Falomir. "El alcalde es maricón", reza el graffiti. Un insulto que ha recibido la rápida y genial respuesta de la víctima en Twitter. ¿Ahora te enteras?, pregunta Falomir en su cuenta personal en la red social. "No me indigna que me llames maricón, me indigna que ensucies nuestro pueblo", concluye.