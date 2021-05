Restricciones tras el 9M, el 'veto' de Reino Unido a España y otras noticias del día

Reino Unido deja fuera a España de los destinos seguros para viajar e impone cuarentena

Francia prohíbe la "escritura inclusiva" en colegios y en la Administración

Ángel Gabilondo recibe el alta, recuperado de su arritmia: "Me ha latido el corazón demasiado"

La Fiscalía pide 9 años de cárcel para Jordi Pujol y 29 para su hijo mayor

El Supremo da la razón a Reyes, la hija ilegítima de un terrateniente andaluz

WhatsApp rectifica y mantendrá las cuentas que no hayan aceptado los nuevos términos

La nueva política de Condiciones y Privacidad de WhatsApp entrará en vigor el 15 mayo, pero ya no será necesario aceptarla para seguir usando el servicio. "Mientras que la mayoría de los usuarios que han recibido los nuevos términos del servicio los han aceptado, hemos apreciado que algunas personas no han tenido la oportunidad de hacerlo todavía", ha explicado la compañía. No obstante, WhatsApp seguirá enviando recordatorios a aquellos que no hayan aceptado los nuevos términos "en las próximas semanas".