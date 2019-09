Lo que significa NIUS

Un poco más de periodismo no vendría mal. Eso pensamos todos los que nos hemos embarcado en este proyecto con ánimo de contar cosas. La mayor parte de nosotros hemos pasado por varias redacciones y proyectos. Muchos de ellos relacionados con el mundo audiovisual. Pero eso no evita que ahora estemos nerviosos con el lanzamiento de NIUS .

En diciembre del año pasado Paolo Vasile me dijo que quería que hiciéramos un periódico digital con la redacción que estaba en Noticias Cuatro. Con el tiempo he aprendido a controlar mi primera reacción de sorpresa a las ideas de mi consejero delegado porque me he dado cuenta de que cuando yo voy, él lleva volviendo hace mucho tiempo. Así que, lo que me sonaba raro al escucharlo pasó a ser un nuevo proyecto apasionante e ilusionante para todos.