El arte rupestre más antiguo del mundo fue pintado por los neandertales en una cueva de Málaga

Una de ellas, la cueva de Ardales en Málaga , contiene algunas de las pinturas paleolíticas más importantes del sur de Europa, también algunas de las más antiguas del mundo. Hasta ahora, sin embargo, los pigmentos que componen las pinturas de la cueva no habían sido estudiados. Ahora investigadores de la Universidad de Cádiz, lo han hecho, y han llegado a la conclusión de que tienen no menos de 65.000 años . La datación es sumamente importante. Los cromañones, nuestros antepasado más modernos llegaron a Europa milenios después, así que hay que atribuir esas pinturas a los neandertales .

El estudio de la Universidad de Cádiz ha sido publicado en la prestigiosa revista norteamericana Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), junto a especialistas en los estudios del Paleolítico europeo, procedentes de varias universidades y centros de investigación de gran prestigio como la Universidad de Barcelona, el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de la Universidad de Burdeos (CNRS) y el Neanderthal Museum de Alemania.