Certezas y dudas del mito romántico del amor a primera vista

Sentado en un parque de la ciudad, Forrest Gump , ya adulto, cuenta a una mujer con la que comparte el banco de la parada del autobús cómo hay cosas que uno recuerda y otra que no: “Porque, yo no recuerdo cuándo nací, ni mi primer regalo de navidad, ni cuando salí de excursión por primera vez, pero sí recuerdo cuando oí la voz más dulce del mundo entero ”, le explica. Una secuencia en la que rememora el instante en el que, siendo aún un niño, y coincidiendo con su primer día de colegio, se cruzó en su camino Jenny . El protagonista explica la emoción que sintió al verla por primera vez hasta convertirse en el que sería el amor de su vida. Un relato de película que, a veces, en la vida se hace realidad, independientemente de la edad que se tenga.

Irene Acosta Pérez, psicóloga clínica y profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM), sostiene que no hay consenso sobre si existe o no el amor a primera vista. Aunque hay personas que dicen haberlo experimentado alguna vez en su vida, aunque no queda claro si de la misma manera para cada una de ellas. Esta psicóloga sostiene que todas las personas entienden qué es el amor en cuanto a su dimensión individual: “para algunas tiene que ver con la atracción sexual, para otras con la lealtad, con el compromiso, etcétera”. Es en la manera de entenderlo donde surge el debate, según esta experta, “puesto que ese primer flechazo bien puede ser atribuido a una atracción física donde influyen varios factores, que casi siempre tienen que ver con aspectos físicos y que algunos expertos relacionan con la supervivencia de la especie, a nivel básicamente biológico”.