Las 7 bodegas españolas entre las 100 mejores del mundo

Recientemente ha visto como su cava Vilarnau Ecológico Brut Rosado, ha sido reconocido con el "Premio Alimentos de España" al mejor vino de 2021. Entre sus galardones destacan "Best European Winery" de The Wine Enthusiast, "Best Spanish Producer" en Mundus Vini, "Len Evans Trophy" del International Wine Challenge, así como la inclusión en el ranking "The World’s Most Admired Wine Brands" de Drinks International.