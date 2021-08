Alternativas al azúcar: cómo endulzar tus platos

Reducir el consumo de azúcar refinado, por lo tanto, es esencial para mantener una dieta sana y proteger nuestra salud. En muchos casos, nos resulta difícil no añadir algo de dulce a nuestros alimentos y, para ello, existen endulzantes naturales . Es importante tener en cuenta que, aunque estos sean naturales, siempre se deben consumir con moderación. En NIUS, te mostramos alternativas para sustituir el azúcar blanco.

El sirope de agave es un jugo natural que se extrae de las hojas del agave, una planta similar a un cactus. La textura y sabor de este sirope se asemeja a la miel. Además, tiene un bajo índice glucémico, a diferencia del azúcar refinado, por lo tanto, no nos genera tanta hambre. Por otro lado, tiene una alta capacidad de endulzar, por lo que se debe añadir menos cantidad.

Este producto es la versión sana de azúcar refinado, ya que aporta fibra, vitaminas y minerales. Se extrae de la caña y es integral porque “integra” todos los jugos de la caña, sin ningún añadido. Es un endulzante que no aporta calorías vacías porque tiene nutrientes. Además, su sabor es más fuerte. No se debe confundir con el azúcar moreno, que, en la mayoría de casos, es muy similar al blanco.

Este edulcorante se extrae de una planta nativa de Paraguay llamada estevia y se suele consumir en polvo o en líquido. Su sabor es similar al regaliz y se suele añadir al té o café. Además, no aporta calorías, es apto para personas diabéticas y es mucho más endulzante que el azúcar. Hay que tener en cuenta que, en muchos casos, este producto también está refinado y no es 100% natural, por lo que no es más saludable que otros edulcorantes.