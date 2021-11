Andrés Conde Laya, el mejor sumiller de España: "Ningún vino vale 500 euros"

Aun así admite que esa concepción del vino no es siempre del agrado del público. ”Cuando le dices a alguien que un súper Borgoña y por el que ha pagado mucho dinero está pasado de madera y no tiene alma, no lo entienden, no entienden que digas directamente que algo que es caro o reconocido a nivel internacional no merece la pena ni está bueno”, apunta.