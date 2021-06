José Antonio Moreno, Mejor Espetero de la Costa del Sol: “Es un oficio en peligro de extinción”

No hay quien venga a la malagueña Costa del Sol y se quede sin probar sus famosos espetos. Un plato que más allá de lo gastronómico, es también seña de identidad, cultura, tradición y, sobre todo, reclamo turístico. José Antonio Moreno, dos veces proclamado Mejor Espetero de la Costa del Sol y del Mundo, se conoce todos los secretos de este oficio en peligro de extinción . Por eso, dedica parte de su tiempo a enseñar a los más jóvenes su técnica.

A sus 28 años, siempre se recuerda unido al espeto, aunque no d ebutó profesionalmente en el oficio hasta hace cinco años, fruto del azar . “Trabajaba de camarero en un local y el espetero falló. Así que tuve que ponerme yo”, recuerda. Al acabar el servicio, lo ovacionaron y hasta descorcharon champán. Comenzaba así una vocación que no quiere que caiga en el olvido.

Respuesta: Desgraciadamente, es un oficio que veo casi perdido. En la costa malagueña, no superamos la treintena y son muchos los establecimientos que están como locos buscando espeteros para este verano. Antes, había un relevo generacional en la profesión que ya se ha perdido y es una pena porque, al final, se trata del primer método de cocina conocido de la Prehistoria: un trozo de carne pinchado en un palo y cocinado a la lumbre. Me gustaría que los cocineros se animaran y aprendieran a espetar para que esta tradición no se perdiese.