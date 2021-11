Consejos para cuidar los alimentos no perecederos

Los alimentos no perecederos son aquellos que se conservan durante mucho tiempo en perfectas condiciones. Su envase hermético permite que las propiedades se mantengan intactas durante meses o incluso años.

Entre los más conocidos se encuentran las latas de conservas , tales como el atún, las sopas, sardinas y aceitunas, entre otras. También son muy comunes las legumbres , como los garbanzos o lentejas. El arroz, la pasta, los frutos secos , la harina y el azúcar también son considerados alimentos no perecederos .

Estos productos no suelen tener fecha de caducidad, lo que no significa que puedan durar para siempre. Si se conservan correctamente, su consumo no implica riesgos para la salud. Aunque es cierto que, si pasa mucho tiempo, es probable que vayan perdiendo sus propiedades.